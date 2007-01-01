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В Калуге новый автобусный маршрут №35 запустят с 1 апреля

Автобусы №35 поедут от вокзала Калуга-1 до набережной Яченского водохранилища, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
14.03, 12:40
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Напомним, маршрут будет весьма замысловатым.

От вокзала автобус будет ехать по улице Ленина до Кирова, потом в сторону площади Победы, там делать круг и обратно по Кирова до сквера Мира, затем по Гагарина и Королева до парка Циолковского, там разворачиваться и ехать по Королева и Пушкина до Каменного моста и Старого Торга, спускаться вниз по улице Набережной и доезжать до сквера Волкова.

В обратном направлении автобусы №35 поедут от сквера Волкова в сторону бора, там развернутся, проедут набережную Оки, Старый Торг, Каменный мост, улицы Гагарина, Кирова, площадь Победы, Ленина.

Стоимость практически экскурсионной поездки будет такой же, как и на других маршрутах – 35 рублей.

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