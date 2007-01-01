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Авто и транспорт

Улицы Людиново будут спасать щебнем

Дороги без асфальта там сейчас расплылись.
Дмитрий Ивьев
14.03, 10:27
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Фото: Стефан Перевалов.
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- Жить в Людиново в частном секторе пока не очень хорошо, - прокомментировал ситуацию 13 марта глава администрации района Стефан Перевалов. - У нас по-прежнему много дорог в грунтовом исполнении. Весной они выглядят плохо. Порой проехать сложно. Нужно грейдировать. Но сейчас это практически бесполезно. Пускать грейдер по мокрому грунту - только хуже делать. Как только подсохнет, все улицы приведем в порядок.

По его словам, только грейдером проблему не решить.

- Это временная мера, - заявил Перевалов. - Необходимо проводить щебенение. Средства на это в бюджете есть. Но все сразу сделать не сможем. В ближайшие 2-3 недели проеду сам вместе с комиссией все дороги частного сектора, чтобы сформировать справедливый список. Считаю правильным приоритет отдавать тем дорогам, где состояние хуже и тем, где жители сами частично проводили подсыпку своими силами.

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