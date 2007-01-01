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Авто и транспорт

В Калуге дорогу отремонтировали щепками

О проблемах с проездом 13 марта рассказал житель улицы Кристальной в деревне Лихун.
Дмитрий Ивьев
13.03, 17:09
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- Как нам добираться до своих домов, если нет дороги? – задается вопросом мужчина. - Отсыпали всяким хламом, по которому опасно ездить.

Ситуацию прокомментировали в городской управе:

- При наличии подходящего материала и финансирования на проведение работ продолжим в этом году отсыпку, в том числе и улицы Кристальной. На сегодняшний день ведется проектирование дороги от деревни Доможирово до деревни Лихун. Получены результаты инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий. Сейчас подрядчик корректирует проектную документацию, чтобы направить её на гос. экспертизу.

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