В Калуге дорогу отремонтировали щепками

О проблемах с проездом 13 марта рассказал житель улицы Кристальной в деревне Лихун.

- Как нам добираться до своих домов, если нет дороги? – задается вопросом мужчина. - Отсыпали всяким хламом, по которому опасно ездить.

Ситуацию прокомментировали в городской управе:

- При наличии подходящего материала и финансирования на проведение работ продолжим в этом году отсыпку, в том числе и улицы Кристальной. На сегодняшний день ведется проектирование дороги от деревни Доможирово до деревни Лихун. Получены результаты инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий. Сейчас подрядчик корректирует проектную документацию, чтобы направить её на гос. экспертизу.