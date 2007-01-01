Ремонт моста в Калужской области завершат осенью
Работы у деревни Юрино Козельского района должны завершиться в октябре, сообщили 12 марта в министерстве транспорта региона.
На дороге «Козельск – Киреевское – Чернышено» – Юрино – граница Тульской области приводят в порядок мост через реку Грязна.
Сейчас проходят бетонирование конусов и боковых стенок ригеля, устройство песчаного основания сопряжений, а также укладка монтажной площадки из железобетонных плит на сопряжениях, пояснили в министерстве.
Для проезда обустроена временная дорога.