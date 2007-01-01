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Авто и транспорт

Ремонт моста в Калужской области завершат осенью

Работы у деревни Юрино Козельского района должны завершиться в октябре, сообщили 12 марта в министерстве транспорта региона.
Дмитрий Ивьев
12.03, 08:30
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На дороге «Козельск – Киреевское – Чернышено» – Юрино – граница Тульской области приводят в порядок мост через реку Грязна.

Сейчас проходят бетонирование конусов и боковых стенок ригеля, устройство песчаного основания сопряжений, а также укладка монтажной площадки из железобетонных плит на сопряжениях, пояснили в министерстве.

Для проезда обустроена временная дорога.

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