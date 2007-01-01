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Авто и транспорт

Освещение отключили на обходе Калуги

Дмитрий Ивьев
12.03, 08:09
0 328
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Света временно нет в районе Пучковского моста и очистных сооружений, сообщили в управлении дорогами «Москва - Бобруйск».

Это связано с неисправностью высоковольтной кабельной линии.

Провести ремонт обещают до 14 марта.

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