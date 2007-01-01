+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге оштрафовали 41 пешехода
Авто и транспорт

В Калуге оштрафовали 41 пешехода

Полиция подвела итоги профилактической акции.
Дмитрий Ивьев
11.03, 15:20
0 590
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инспекторы дежурили на улицах, где ранее происходили ДТП.

В итоге попался 41 пешеход. Люди пересекали проезжую часть не по переходу.

Также оштрафованы 58 водителей. Они не пропускали пешеходов на зебрах.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
5 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFYWFU2WDFsdDhwa0FhZHh3TzRpd1E9PSIsInZhbHVlIjoiRXpvWVpKQnorTk9oMlR1UGtkRytDK2VuRjJpUkNRTkxZaHpPREx6NEJ2bHhiQnJnb1ZwS0g4eStVbzlla2c3V21qc25uaDhMYWtCMFBSNUxuY0JVdnVOWkRjR2RpRCtoWDBxQkpJUXlhNGhtZEJDdno5bk9XMUxiOHhWMjBOSWw1cmgvc3d1ejI2SzFXMUhwbHh3RnBUUEtGMHFXcjhzaUtaYXAxcWdyUlUrNHVNeDJQM09tUllVYU5qRkVJVHVkczQzR1FmR05ORzZqMmlWSXFCL2dBV3dNcEFkajNpZEFMS0ZvQUdQejRvZkp5MkIrUmdpNHBXYUdOZnlwQlcrbWM3KzRPMXVrY2ozSDNobWtMT2x3M3dHb0tadU03TEd3d251c2dFMjV2L3MvR3c2TTJMR0poVzJ6a3kxZVpXR1FLL09SSk9nZTJOck5Xb3AwMTFnUk9DMkJLQnJtNGhoK3I1UXQwbVNXSG9HcjdPMnpyQmtLcXBqVFpJM21JR1AyQTJLcmlMZHQ4VTZJUGZSeDlKb3BGNEZtSFhnUHN4RjdkV0xrcU8vUmNtTlRDUU5SVkhDYTNRS0pxbnNTRkVxbiIsIm1hYyI6IjJmOTA3OWY4YjM5NDgwOTk4ODg0MGJjNjk4Y2M2YTBhM2JkNjliNGQyYmVhNjFmNDM2MjA1MjQwYjNkMzdhNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRCck9pN096cDc0QlBMNkl4cENudWc9PSIsInZhbHVlIjoiVGxGL3lJMFh3NDJWL0F5ZkV6S0ExRlFDeUN1b2JUMnRmM3BsNGtNKzZDUURUeEpTZXY3OU1TWEhiSVgzbEEwMUlOdWcySE9weE5CY1lDMThHanZITTVnaDNRekY0ck5aK0tMNXJlc0NWdzIyeDRjVHhsVGl4NUY1ZUFsT2Rnc0hXV0JXQmd4ZXM2SHcxeUxKNEdLY083SHRiUEhzTzQ0QmdneGNOYXJBaERCNUJMYUlHdWp3N0czcHRUdHpHZzJiUEM4aTA1U0RvYkQxUy9MS0d3SXBtZXV0Wk5IZ0xYZytXVllLSWFmbmNNQ1JiWTcwZTBiZE0wdDFRZlUyWDFnY3YwMjVISXdqSzhKVWlwVm5wUWxIQUNzVnVhN2dYczRvT3djNmlKL3dzT1FmOGk4dkhaR05HTDZRTFN1ZlU4djBGU2o5YTFabW4wTGJlK1htdHhld3gxbEVyZUdHbWtoekNWY3NZVGtBb2pMTHllNnRTenMzTGttVVVUcWx5Rk5sZFo5VTU2THh0b1lSMGtjY0VGSlR2djMxK1RLcnMzVnNXWWdFd25DWlg3MzFWUU5tTWRMRGZrN3ZpTHc2LzRwUlptbjhCWjMzOHY2Smx4MWx3MEF3UVRUa2FGamZOVEd2Zk5kUEdPK2FEdjZDUVRuZ2YyNkx3bndjblY4eC9nR0hkSkJ3dmt0bFpDTUJ1VFFZYVpHeUVTakV5VkpHZnVVczYxSXN5VzAwZ01ybzNpTjBXbUF2amVaVGc1OEx5SnBJZzBsY0c5bU9RWmVraTJoVTlYcVZVY29GRHZ6UWRqYkdjaTZ5Rm05MUFaUW1RZjZIMk1LcXBVZjRTUjVHWDVtVyIsIm1hYyI6ImQ4ZmZmNjQyYTcyN2JkZmQ0ZjVkYTY2ZDFkNDc5YzRjOTE4MjJhYzU0YmRlMWYwYzY0ZDgyMzc0YWUxMWM3Y2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+