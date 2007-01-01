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Авто и транспорт

Где в Калуге провели ямочный ремонт

За зимний сезон использованы 3000 тонн литого асфальта, закупленные в Туле.
Дмитрий Ивьев
11.03, 12:43
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Ремонт провели на двух с половиной тысячах квадратных метров, рассказали в городской управе.

Большой объем выполнен на улицах Спартака, Генерала Попова, Фомушина, Новоспасской, Тарутинской, Труда, на Маяковке, в Ромодановских двориках, 1-м Больничном переулке, в Профессиональном проезде.

На прошлой неделе отремонтировали Каменный мост и улицу Воробьевскую.

Основные работы в Калуге пройдут летом, когда можно будет использовать горячий асфальт. Сейчас формируется список улиц.

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