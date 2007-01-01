С начала года в Калужской области выпустили более 21 тысячи машин

Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год.

Серийное производство легковушек началось на заводе «Авилон Групп Калуга», рассказал на заседании правительства 10 марта заместитель губернатора Владимир Попов.

В целом, индекс промышленного производства за первый месяц года составил 120,4% к январю прошлого года. Это первое место в ЦФО.

- Остаётся на достойном уровне и строительная отрасль. Рост объёма строительства в январе составил 115,3%, - подчеркнули в правительстве региона. - Построено было 934 квартиры общей площадью 125,6 тысячи квадратных метра. По динамике ввода жилья область в прошлом году находилась на втором месте в ЦФО. Сохранить эту позицию удалось и в январе.