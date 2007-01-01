+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области рассказали о планах по ремонту дорог
Авто и транспорт

В Калужской области рассказали о планах по ремонту дорог

В понедельник, 10 марта, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10.03, 10:46
0 392
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- В целом по всем программам в этом году нам предстоит отремонтировать не менее 143 километров дорог в регионе, - пояснил глава региона. - Большой объем работ будет в Износковском, Барятинском и Мосальском районах. Отремонтируем и реконструируем 9 мостов. Оснастим искусственным освещением еще 24 километра трасс в населенных пунктах.

С этого года работы ведутся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Важная задача - дальнейшее обновление подвижного состава общественного транспорта, - рассказал также Шапша. - В том числе за счет средств, высвобождаемых после списания задолженности по бюджетным кредитам.  Нам много удалось сделать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Продолжаем строить и обновлять дорожную инфраструктуру. Повышать комфорт и безопасность дорожного движения.

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJ5N2lFdm1vTlZ1Z21rRFpraSsxQUE9PSIsInZhbHVlIjoiS1ZkdWhpZHpQSEV2RFM5V2IvMjc0NlhHRTFIRW5sa0k2ZTBPbFJIM1pCeCtQQzlvRk11Qk52d0kwd3Zwa2FBVWRWT2tYT01wanNJb2svK3VzNzluQW5oYVJnbHN5dnFFMjQ1MGQ4Qml0bkdrWDNmdnZWSmV4NkVFdE1pNDlXUno0Z29EQXE1SWs0QmtaRFNoR3ZwRUIram9tUWlQYXBVbkt3SHByMDVUSDhWUHZTZjhnMzd1c3IxT2lqNFJkQ0RsRC9TMjA3V1MyTUk4Tm8yRE4xU25CWExIR21aL1BodHN3dklRV1NHM1JSM3dqY2FRNFZVa0FHOVhhMFhEa211ckpQZE91WDE3V0Vma3hvRnBqTTNYTlZRZTdDU2VhMHRQSDIxVmhBdG5BTTJhUEY3NmJsemlDanpleTZ5Wi9vNmJHQmpDalNEQWJtVHdaOENKZ0JPWmtFdU5kTWtCcHA5cWw1SS8wa2psejRVZFE4YmVibGF5aEdtSlZ5eFErSFN6cHkySi83Q1FHRUpRTjVBUjFLb0p1blRwdjhUeWprU0d1aWQxYzJVWnRwWEcrWUc5V0ZNSmhjaWNIcHFRZ1JuSSIsIm1hYyI6ImMxMzlhYzc3ZmNhNjQ1NjdlYzFkOTQ1MzE0NWQ3M2RhNzFlNDYxMGFkOGVmNTY5YmE4OWRkYjg2NzFkNThiYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im8vdlNFeWo4MEFGc3BCR1YzTHJENHc9PSIsInZhbHVlIjoiRERDaDZ2WDFDUzlENE1wZ0xUdE5mNFJwVGFEMWllbDVmZ1UzSjFpR3VCN1dIRGhqUFhwaGpNWkpnSzlZa1MyOWhVYjkrNitzV2NoZVJMd0FNdDV5cFpzV3dscDA3dk95ZVZoell4elFPL1lUOVNxaDRXZUNrZnN2YUJjMU9tUVpVSmEyV0oxMlhHV2E0dDBrS0YxL05HcWxlY0xzTHZwZHJhYXBTY2k1Sk9Ec1JGc3ZBUWhMMDlpczZJOVlucnpCN2cyUFFiaEJHa2U1RzRSbDJNaEE5NTVaSk5DL0YveXJGZXIxd3laczFTTW5UNlpuNHkwVHpHL052U3VoeGdWVnFibUNsczVMRHJTSXR1NHVZendFa29SZVQxUXBLQUxMZW5mQTVrekJWeWhqSHBvY3pYUG1LNUtYS25iL3VDelk2M2IvNzgwZkFuZW9GaDJvSFBSdmc0UTRBdEJNdlhtMnM2RE9lRVY4VmZFUGlFd0N1N29CdEgwajVmbXBVOUN0SUdKWGpFdTVoMGVJcWFhazE3NU45bWtWdEpRZDlzaTMrUVhBSHhBMHhZY0N4dzVtK1cyT3k1S05MY2lLNFE0ZHJXc0ZMeENxNTZ6OU9PblgzenhWc1JUQnhLVms3TUVXQVZnQnFMVWxaUkFkbmxIMkZFNmpWcHlLSERiNTRoRmFjRWlpTXpZYUpHUnprYmtrS21IVDlaZUQ3Ly9ZWm5YaXh2K2hscnU5UCt0b3NxcmVGMUJLaXlISDRybDBUUXZ0OVRaU0dKMWxvdm1yeWdldmpOS0I2ZXFSZU0yM2JpaUozRHQvV2NGQ1dhWDFlWlhlZ3ZBWGRvNEQzOGNpZm5SNiIsIm1hYyI6IjEyM2M0N2Q0OWI1NzIzYTg5MGI5M2ZmMzY1ZWUyY2UxMGIzNmY2ZDRmYTVhMzIwMzNhOGU0MDQ5ZDI2ZTEwYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+