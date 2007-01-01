В Калужской области рассказали о планах по ремонту дорог

В понедельник, 10 марта, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- В целом по всем программам в этом году нам предстоит отремонтировать не менее 143 километров дорог в регионе, - пояснил глава региона. - Большой объем работ будет в Износковском, Барятинском и Мосальском районах. Отремонтируем и реконструируем 9 мостов. Оснастим искусственным освещением еще 24 километра трасс в населенных пунктах.

С этого года работы ведутся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Важная задача - дальнейшее обновление подвижного состава общественного транспорта, - рассказал также Шапша. - В том числе за счет средств, высвобождаемых после списания задолженности по бюджетным кредитам. Нам много удалось сделать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Продолжаем строить и обновлять дорожную инфраструктуру. Повышать комфорт и безопасность дорожного движения.