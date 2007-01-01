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Авто и транспорт

В Калуге улица Московская встала в огромной пробке

Дмитрий Ивьев
10.03, 08:52
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Движение затруднено утром в понедельник, 10 марта.

Как сообщили очевидцы, в районе «Управления калужского троллейбуса» сломался троллейбус.

В сторону центра пробка растянулась на полтора километра - до путепровода.

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