+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На улицы Калуги вернулись электросамокаты
Новость дня Авто и транспорт

На улицы Калуги вернулись электросамокаты

Прокатные компании выставили их в конце прошлой недели.
Дмитрий Ивьев
10.03, 08:36
1 1464
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Электрические самокаты вновь припаркованы на тротуарах. Хотя в центре города их пока меньше, чем в предыдущие годы.

В понедельник, 10 марта, ситуацию с самокатами прокомментировали в городской управе.

- Движение на электросамокатах ограничено на улицах, где установлены запрещающие знаки, - подчеркнули в администрации города. - Контролирует соблюдение правил дорожного движения Госавтоинспекция по г. Калуге. Они проводят рейды на улицах города. Также внесены изменения в правила благоустройства. Составлен список парков, скверов, бульваров и площадей, где теперь запрещено размещать средства индивидуальной мобильности. Дополнительно сейчас прорабатывается вопрос обустройства парковочных площадок для самокатов.

Местами самокаты уже перекрывают тротуар.
Местами самокаты уже перекрывают тротуар.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
27 оценили
33%
0%
0%
0%
7%
59%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitFL0JyWlZML05ic3Z0RE4yYTZmakE9PSIsInZhbHVlIjoiN09sR1pNV0RRbjB0dkF3NWUwQU1hcjQyNk9CNU9oSDFuZmlJanBZbUMxb2VTcjB3eEpEYTdyMWhRcGQ1a2FJbGZZa2svTXRSRytVb0ZVWU5KMkxzMUx4eGszS2lRbldJVzRyK2lDbHhTdjVqQmVGRlVORkN0bXNxTHk1SCtmdFo4Ujhrb1Q0bnAyb2sxblI0blgwSkZBRU1vdWdueHFrTTBnU3krem5odzJYMzZIb3l0Rks5bnVtS2ZrME5JeGxuMjR1bDJVYWxPSkZSTFNYTXQxZktIbUVXWlhJcjU5WCtFenN5T0EyWEJjVkZmVjNTUytCMDZ1bXpRN3AzaFd1aWc1ajBZTW83dzl0dXlyK3JnVUxWUnZRa05TK1IvZTQwN0VXbDdIZFdSQm93ZjROS1RIVGJCSHBBUDd3UTFOTndacnRXOUduSks3emdXdkNURC9yb25YdFEyNTBndmR1SktQeEc0akVZR2lWNS81YkFnaVdpZFpBZ1dWcE0vMHdFOWpCS2VxcitkeHRma3JxRWUzaXR0bVNwajFVTW9ic2dUR3pJUXVHK2IxTXYzL2QrV1lxbmdGSjF3UDUrT3BKZiIsIm1hYyI6ImQxZjZlNmQ2M2Y0MTJmNGNlOTllZTIxMDE3ZTA3YTJhN2QzNGUzMDE5ZDcyZTE2MTMxYTU3NDVlYTM2NTdhMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVHeHlpUkd1cWNWMGZNM3cvRExtUHc9PSIsInZhbHVlIjoibzA3V0I5R2xHSXppd3FpMWFMLzNaaGxiYzBOOTJhUDVhKzZZNGN3a3RGMStTUEpuTXVkUkFSN2Zlb0dPaUpPaEprb1BLaWxacW53T2xKd1B4a2Uyb0E3eUxjR01ScnhqWm82Uk5sY010WDk0RVF6TG5UUWtvVkhGSXBwTTZXWDdlRVF6VytBaWVlckx1a2NkSkxZcXVlUllNNWc3L2M1aUJWdlYxSmlRTHVTUC9od1A0NnJoZldqeWVyV0Npd1VMTXJTcFhpT3ZjZFFGNzlDWHVrVC9GdFU5ajFXb1hSTWRyeFk5VVNCQ1RTUlNPWkRLaFIxQnpidkVJUkpDb2pmM08xbGJ6ZHI5aUpxNVRwWis4MzF0SFZNVFA0RjdRM1BJbU8rclp2a0tZektycHltQWNMc2UwdVF2OFR5cFA3M0FxVDhzVGh6NnBabDBzOVJzUGhHMkJSM1hkT0MyRkdsMEliNGRGMUFjWGx3Q3l4SHpUK0RwV1MvQkdnZXY0TS95MDN1Z2hpVDcvdldRaDBmbkpMcnhMbDVDODQvem9pcHZRa2RidHJOMFRkRTd6K2w1aHAxVzQvVy9jaWJNMWYzUVI0dlh4WjNpODg4aVVCam1hS3pLbWNlSUtmUFJpR1EzVm1mVU9RZitVamtEZnNXMmxHUStZSS9iMHZyZndtN2I1cVlnOEQyWjdIZWJJRWw1YnJRQnFxNzVpaVlaNVBwSWhOTEszT3NOM2NXUk5lcjYxK2VEcmJOTkxhQ2hZNHJnS2NrdnpRMUh3Wm9MbWxxOW5kQjdVWWRGaVhJSC9VMldVN1lDV0Z1V0lUMWx2bTJ2MGUvSmdnT0pVbHRobDI5RyIsIm1hYyI6IjY1Nzc3MmEwM2IwMzUyZDlmNDExZWY3ZTQzNmNjYzk5ZWZlYmIwMDc4YTFjMDhjNjc0MWI2MTI1YmM0Y2E4ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+