На улицы Калуги вернулись электросамокаты

Прокатные компании выставили их в конце прошлой недели.

Электрические самокаты вновь припаркованы на тротуарах. Хотя в центре города их пока меньше, чем в предыдущие годы.

В понедельник, 10 марта, ситуацию с самокатами прокомментировали в городской управе.

- Движение на электросамокатах ограничено на улицах, где установлены запрещающие знаки, - подчеркнули в администрации города. - Контролирует соблюдение правил дорожного движения Госавтоинспекция по г. Калуге. Они проводят рейды на улицах города. Также внесены изменения в правила благоустройства. Составлен список парков, скверов, бульваров и площадей, где теперь запрещено размещать средства индивидуальной мобильности. Дополнительно сейчас прорабатывается вопрос обустройства парковочных площадок для самокатов.