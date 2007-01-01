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Авто и транспорт

В Калуге ограничили движение на улице Пушкина

В районе краеведческого музея раскопана полоса в сторону Каменного моста.
Дмитрий Ивьев
08.03, 12:00
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Там начались ремонтные работы из-за проблем с канализацией. Ранее калужане из дома №10/75 по Пушкина сообщали, что она не работает несколько недель.

- Вода поднимается практически до крышки колодца. Уже подмывает фундамент дома, - уточнял один из местных жителей. - Размывает грунт дорожного полотна. Образовался провал. Водоканал тянет с ремонтом. Три раза в сутки приезжает откачивать машина.

Какое время займет ремонт, пока не уточняется.

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