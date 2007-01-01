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Авто и транспорт

Мост через Оку опять перекрыли в Калужской области

Проезд по наплавной переправе закрыт в поселке Дугна Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
07.03, 17:24
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Об этом 7 марта сообщили в министерстве транспорта региона.

Это связано с пропуском ледяной шуги.

Водителей просят выбирать пути объезда.

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