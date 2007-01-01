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Авто и транспорт

Калужские дети остались без школьного автобуса

О проблеме 4 марта рассказала наша читательница из деревни Орехово. Ее дочка учится в селе Тарутино Жуковского района.
Дмитрий Ивьев
04.03, 15:12
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15 января в Орехово произошла авария со школьным автобусом. Тогда в «Пазик» въехала «Лада Ларгус».

- На данный момент с того дня мы возим детей в школу и забираем со школы сами! В одну сторону 10 километров - пешком не дойти, - рассказала женщина. - Что сделали наши местные власти - они просто запретили подвоз детей вообще и в другие деревни тоже по причине небезопасного участка дороги! Хочется верить в процветание наших деревень России, но, увы, власти делают все, чтобы люди уезжали жить в города! И деревни просто опустошались!

По ее словам, проблема затронула жителей населенных пунктов Корсаково, Гремячево, Чернишня, Орехово, Ольхово, Нижнее, Глядово и Борисково.

Власти района пока не комментировали ситуацию.

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