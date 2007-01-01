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В Калуге жалуются на подорожавший бензин

Автомобилисты сообщают о росте цен.
Дмитрий Ивьев
03.03, 18:35
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- Цены скачут в сторону роста, вчера был бензин 57,60. Сегодня 58,00 марки АИ95, - написал калужанин в соцсетях.

Ситуацию прокомментировало министерство конкурентной политики региона.

- Повышение цен на бензин связано с увеличением биржевых цен, - говорится в официальном ответе. - По данным системы мониторинга цен на нефтепродукты за период с 19 по 26 февраля 2025 года значительных изменений цен не зафиксировано. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО наша область занимает 1-е место по бензину марки АИ-95.

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