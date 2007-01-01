В Калуге ремонт улицы Кирова оценили в 255 миллионов рублей
Такая сумма нужна на приведение в порядок проезжей части, тротуара и подземных коммуникаций, сообщил 3 марта на планерке в горуправе первый заместитель городского головы Александр Серяков.
В бюджете Калуги таких денег нет. Власти рассчитывают получить финансирование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
- Пока не можем какие-то сроки назвать, когда произойдет сам ремонт, - заявил городской голова Дмитрий Денисов. - Кирова нуждается в ремонте – это очевидно.
В предыдущий раз улицу ремонтировали 10 лет назад. Тогда на замену асфальта потратили 36 миллионов.