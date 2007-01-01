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Авто и транспорт

В Калуге за неоплаченную парковку водитель заплатил 36 тысяч рублей

Автомобилист неудачно сэкономил 250-300 рублей.
Дмитрий Ивьев
11:39 сегодня
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Фото из архива.
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Об этом случае 3 марта рассказали судебные приставы.

Мужчина из Дзержинского района восемь раз парковался в Калуге и не платил за это. За каждый случай он получил штраф в 500 рублей, но вновь не стал платить.

В итоге дело передали приставам. Виновник продолжал игнорировать требования закона. После возбуждения административных дел и прибавления к долгу исполнительского сбора общая сумма возросла до 36 тысяч рублей.

Деньги с автомобилиста удалось взыскать, пояснили калужские судебные приставы.

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