В Калуге за неоплаченную парковку водитель заплатил 36 тысяч рублей

Автомобилист неудачно сэкономил 250-300 рублей.

Фото из архива.

Об этом случае 3 марта рассказали судебные приставы.

Мужчина из Дзержинского района восемь раз парковался в Калуге и не платил за это. За каждый случай он получил штраф в 500 рублей, но вновь не стал платить.

В итоге дело передали приставам. Виновник продолжал игнорировать требования закона. После возбуждения административных дел и прибавления к долгу исполнительского сбора общая сумма возросла до 36 тысяч рублей.

Деньги с автомобилиста удалось взыскать, пояснили калужские судебные приставы.