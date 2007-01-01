В Калуге за неоплаченную парковку водитель заплатил 36 тысяч рублей
Автомобилист неудачно сэкономил 250-300 рублей.
Об этом случае 3 марта рассказали судебные приставы.
Мужчина из Дзержинского района восемь раз парковался в Калуге и не платил за это. За каждый случай он получил штраф в 500 рублей, но вновь не стал платить.
В итоге дело передали приставам. Виновник продолжал игнорировать требования закона. После возбуждения административных дел и прибавления к долгу исполнительского сбора общая сумма возросла до 36 тысяч рублей.
Деньги с автомобилиста удалось взыскать, пояснили калужские судебные приставы.