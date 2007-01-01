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Авто и транспорт

В Калуге Театральную площадь перекроют 2 марта

В этот день будет праздноваться Масленица.
Дмитрий Ивьев
17:05 сегодня
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Проезд между улицами Кирова и Суворова закроют для машин с 8:00 до 17:00.

На площади запланированы массовые гулянья.

Пасху в этом году православные и католики будут отмечать в один день – 20 апреля.

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