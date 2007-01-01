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Авто и транспорт

В Калужской области забрали машину у пьяного водителя

Дмитрий Ивьев
16:15 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Автомобиль ВАЗ-2107 арестован в Хвастовичском районе, рассказали 28 февраля в прокуратуре региона.

32-летний местный житель ехал на нем пьяным.

Ранее этот человек уже попадался за рулем в нетрезвом виде.

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