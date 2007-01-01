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Авто и транспорт

В Калуге подрядчик займется ремонтом Северного обхода

Дмитрий Ивьев
15:34 сегодня
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Во вторник, 25 февраля, этот вопрос обсуждался на совещании в министерстве транспорта.

Скоро должно пройти комиссионное обследование дороги.

После этого подрядчик по гарантии займется устранением дефектов на проезжей части.

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