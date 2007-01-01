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Авто и транспорт

В Калуге назвали сроки ремонта улицы Театральной

Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
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На проезжей части там нарезали ямы.

- Завтра ремонт планируем завершить, - рассказали 25 февраля в городской управе.

Ремонт планируется провести на участке между Достоевского и Дзержинского.

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