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Авто и транспорт

В Калуге просят отключать на ночь светофор на дороге Анненки – Силикатный

Дмитрий Ивьев
10:29 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Пока водители вынуждены стоять на красный у деревни Белая, хотя ночью трафик там низкий.

Этот вопрос 24 февраля обсуждали на планерке в горуправе.

Городской голова Дмитрий Денисов поручил его проработать.

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