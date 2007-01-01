В Калуге просят отключать на ночь светофор на дороге Анненки – Силикатный

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Пока водители вынуждены стоять на красный у деревни Белая, хотя ночью трафик там низкий.

Этот вопрос 24 февраля обсуждали на планерке в горуправе.

Городской голова Дмитрий Денисов поручил его проработать.