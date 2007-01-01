Две улицы перекроют в Сухиничах

Во вторник, 25 февраля, там будут пилить деревья.

Проезд будет закрыт с 9:00 до 15:00:

ул. Московская (от треугольника),

ул. Железнодорожная (до перекрестка с ул. Победы).

- Перекрытие связано с проведением работ по выпиловке деревьев в рамках благоустройства территории по проекту «Обаяние Баевки: прогулки на ключах», - пояснили в администрации района. - Данные мероприятия касаются благоустройства Баевского оврага в границах улиц Гоголя, Московской, Чапаева и Революции.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.