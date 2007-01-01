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Авто и транспорт

В Калуге опять жалуются на дорогу до Ястребовки

Дмитрий Ивьев
12:49 сегодня
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Как рассказала наша читательница, проезжая часть там вновь поплыла волнами, а каждая поездка убивает подвеску.

В прошлом году жители Ястребовки уже сообщали нам о проблемах с дорогой. Тогда ямы подлатали.

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