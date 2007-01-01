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Авто и транспорт

В Калуге упавшая ветка перекрыла Киевский проезд

Для автомобилей осталась только одна полоса.
Дмитрий Ивьев
11:32 сегодня
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В понедельник, 24 февраля, фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

- Объезд по встречке, - написал очевидец.

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