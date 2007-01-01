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Авто и транспорт

В Калуге пробка собралась на Грабцевском шоссе

Движение там затруднено утром в субботу, 22 февраля.
Дмитрий Ивьев
10:11 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Проблема возникла в районе нефтебазы.

- На нефтебазе железнодорожный переезд горит красным уже 40 минут, - рассказал очевидец в сообществе «Калуга ДТП».

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