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Авто и транспорт

Пробки собрались на улицах Калуги

Дмитрий Ивьев
16:41 сегодня
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Ситуация на дорогах начала ухудшаться к вечеру пятницы, 21 февраля.

Заторы наблюдаются на улицах Гагарина, Королева, Кирова, Московской, Ленина, Кутузова, Жукова, Киевском проезде, площади Старый Торг.

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