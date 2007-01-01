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Авто и транспорт

В Калужской области завершат ремонт дороги Киров - Бережки - Фоминичи

Работы пройдут в нынешнем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 21 февраля министр транспорта региона Геннадий Орлов.
Дмитрий Ивьев
13:09 сегодня
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- Ремонт трассы, которая построена около 30 лет назад, начался в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - рассказал чиновник. - Она проходит через деревни Зимнички, села Бережки, Волое, Фоминичи, деревни Новоселки, Малые Зимницы, железнодорожную станцию Пробуждение. Капитального ремонта за последние годы не было, проводился в основном ямочный.

В 2024 году начали приводить проезжую часть в порядок.

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