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Авто и транспорт

Аварии заблокировали движение с Правого берега в Калуге

Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Большая пробка образовалась утром в пятницу, 21 февраля.

Очевидцы сообщают о ДТП на участке между улицей Генерала Попова и мостом через Оку.

В сторону центра затор начинается от ледового дворца.

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