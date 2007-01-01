Калужане жалуются на грязные электрички

Публикация недовольного пассажира появилась на странице губернатора.

- Поезда с сокращёнными вагонами, старые и грязные, ужасное обслуживание платформ, расписание десятилетиями в лучшем случае «поезд раз в час», это даже для крупных городов области, - говорится в жалобе.

В министерстве транспорта Калужской области пояснили, что договор с Центральной пригородной пассажирской компанией содержит объёмы транспортной работы, отраженные в графике движения поездов.

- Количество вагонов в составе и расписание движения поездов определяется на основании фактического пассажиропотока, - подчеркнули в Минтрансе. - Вопросы уборки вагонов и платформ в условия договора не включаются. По вопросу уборки составов, обратитесь, пожалуйста, в Центральную ППК.