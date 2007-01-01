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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге отложили запуск троллейбусов №8

Городские власти пока не называют точной даты, когда электрический транспорт поедет на Малинники.
Дмитрий Ивьев
23:50 19.02
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Запустить троллейбусы после окончания реконструкции Синих мостов обещали еще в конце 2024 года, однако потом сроки сдвигались.

В среду, 19 февраля, появилась новая информация от городской управы.

Там пояснили, что теперь нужно поменять кабель на участке между Зерновой и Радищева.

- Продолжаем работы, постараемся завершить их как можно скорее, - говорится в официальном комментарии.

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