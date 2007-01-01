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Авто и транспорт

В Калуге пробка собралась на улице Телевизионной

Днем в среду, 19 февраля, на перекрестке с Карла Либкнехта произошло ДТП.
Дмитрий Ивьев
17:16 сегодня
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Пробка в сторону центра растянулась уже до улицы Железняки.

Информация о происшествии уточняется.

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