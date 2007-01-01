В Калуге установят две новые дорожные камеры

Центр безопасности дорожного движения заключил соответствующий контракт, сообщили 18 февраля в организации.

На перекрестке улиц Кирова и Плеханова камера будет фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, превышение скорости, непристегнутый ремень, нарушение правил маневрирования, нарушение разметки.

Еще один такой комплекс фиксации нарушений установят на перекрестке улиц Московской и Баррикад.

А на дороге Калуга – Вязьма камеру, фиксирующую превышение скорости, поставят в селе Климов Завод.