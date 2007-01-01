В Калуге объяснили появление ямы на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, движение там затруднено в районе перекрестка с улицей Дарвина.

Из-за ямы водители вынуждены резко тормозить, когда едут со стороны Старого Торга.

- Наши коллеги из Водоканала устраняли утечку, - прокомментировали в управлении городского хозяйства. - Необходимо, чтобы щебень уплотнился в месте разрытия после засыпки. До конца недели Водоканал дополнительно отсыпет неровность щебнем, а позднее восстановит асфальтовое покрытие.