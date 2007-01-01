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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге залатали ямы на улице Плеханова

Ремонтные работы прошли там 18 февраля.
Дмитрий Ивьев
18:33 сегодня
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Ранее водители жаловались на ямы, которые образовались на участке между улицами Комарова и Пушкина.

А где ещё нужно срочно провести ремонт в Калуге? Пишите в комментариях!

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