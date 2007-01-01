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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге объяснили провал асфальта на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, яма начала образовываться в правой полосе на перекрестке с улицей Герцена.
Дмитрий Ивьев
20:01 сегодня
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Во вторник, 18 февраля, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Просадка образовалась в месте, где находился колодец с трубой, при производстве работ возникла необходимость в переносе этих сетей на тротуар, а место старого колодца было засыпано, - рассказали в горхозяйстве. - К сожалению, после работ возможно движение слоев дорожной одежды, что приводит к просадке. Будем наблюдать за этим участком и в весенний период просадки будут устранены.

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