В Калуге объяснили провал асфальта на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, яма начала образовываться в правой полосе на перекрестке с улицей Герцена.

Во вторник, 18 февраля, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Просадка образовалась в месте, где находился колодец с трубой, при производстве работ возникла необходимость в переносе этих сетей на тротуар, а место старого колодца было засыпано, - рассказали в горхозяйстве. - К сожалению, после работ возможно движение слоев дорожной одежды, что приводит к просадке. Будем наблюдать за этим участком и в весенний период просадки будут устранены.