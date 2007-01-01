-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге яма на улице Ленина тормозит движение
Авто и транспорт

В Калуге яма на улице Ленина тормозит движение

На прошлой неделе в районе перекрестка с улицей Дарвина устраняли утечку.
Дмитрий Ивьев
19:24 сегодня
0 560
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проезжую часть разрыли, а потом засыпали щебнем. Через несколько дней он уже просел.

Автомобилисты вынуждены резко снижать скорость при движении со стороны Старого Торга.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IisvM1U3RGV4RU44Tmk2QXQwSjc4enc9PSIsInZhbHVlIjoibkQ0R0R2eVJ4cmJ2T0dxTHJwZGFhQkY5K3U0dkJKMXRrYkZrcFJLTmFTOXVRSUtsQ0J0ajRtM2ZpODFqNFF2Y2xPQVRHVE44VnVXMWJzeDhSQnNKWXNrTmp2NWczSU9VOERSMXFKRkZZODBaU0tNTnJHcmMwRHA5UFIzaVBFSzBFTDBkOFFkbTBCU0o3aUxhMGlTekV5L1ZDRVFXTFNJcmxHb0p4MFl1d1JCUjRSUEhDZ1JkS25zdHF4cmZOLzVObko2UkFmVlp6SE4yWU1uR2FxcnpKQVVXVzJHVWJIelZ5UGhJRUpJRmdzUC8vU1ZyNnZrZzZuZG95by9Ga3daZXd5WnlRSWROclU0cmFZTktMQUFCd052ZU1Ba0c1L3RxRU9ENTQydlRmR0NVRXMrRWN0MWNHK2VvQWZ6NjRDRmpOUWRodWRsN0ZYUU8zUWh6MHQyemFLcFVDR3BHa0x4TmpBVFR4MlZpQkVjNWRXUndiM2NmWkZTQkh2MzJrbnltUGNha09oYURXUVF4NDczVnFpSlhqSTdSY0RlWll2QkxHS01BcUhoZDdsWXlGa3pSdUUrNTdwenFaajFPRTBLOSIsIm1hYyI6ImMzYWNjY2QxNzcwYmQ0ZjdlNjYwMDdhNGU0MTY2Nzk3YmViZDg5OGExMTYwNjA4MjhhZGIwYzZmZTJiNmYzYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVmek4rWmNQVlNoRlROVHdDU1RrbWc9PSIsInZhbHVlIjoiWkhNeXVEMG8yS2dvc3VGTHFzeVFzOVdMbmdQR3dWdVpsLy9KLzF1QVhrdTdUMVN2QlpLT2FsYWdQUlZlVlh6MGxpNlg2VjlzMk1wTXNKQ1R6anhLdERadytWZm5JNXBVZ1hxckgyeHpIamRjQWJkOWZlcWRlMGh4QTV6SWRBWjZILzFSdXZOZVlYSEZiVW9mTnZQTmVrQVdMSnNBblFGVnJNMEZETVNyVXpQVHZtaTI0UDh1VXR6WENRRFdTRExhaEY1RnhhVGRtZGtWTnhWUFdBRkhOS3A5NGFzSXVYOTlTeTRYRnBvZmFvVW9TWXhRQStoUk8xby9PZ3RXbjlvMHNYQWNWaGJ1dC8xMDVyZXVMaGw4dXdvNUNKTW9IRTM5Q3gwL2FVenJqeFNLTHVYUzJEclM0R3VORjNPbUE0RmxlWDFDak1qQ25pQnlkTGo3L3JkWTBwUlZrZUNDMUsrT1BEVWpVdFJiQ3c4cUFMZTFIYjdLbkw5WU14aWdBdzhHNElhMTBNc0lFa3VKYS9qbkFnd3NCYm5mR2ZiTHJkVm1lNm1WVDIzM1lEaUlhYTd3Z2hTekV4cjZtanlXTWtiNXl5K2VDSlhncWdkT2NaWEJteGNZRFBNMXRFTFpQUHNBZm9KWDVjak1sQ1JpQjVuRDNlelkyamFTdm1tZ25kV3o3UGhDdHVqVXJCcEVTU2VMZkhqWTJtN1A5VEhGUUVuUGdmY2pqZm9NOXV4WWNSYmNkNE1FOUtTK0pucXdDcUFZYWR6cjN4SWlvWWROQUh3ckxCcUtJclRLY3RSTThRUmVsSS8vR081Nm82MGI5WXdVTldqemhrUEtReGpFWmxwZSIsIm1hYyI6IjQ2YmZiNjBmZWQzMTg1N2NhMmJiNDcxZGMxZjUwMGIyNjM5ZWI2OWUxNjFjYmU0NmI3ZTVmNjFlZjNjYzY5NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+