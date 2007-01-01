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Авто и транспорт

В Кировском районе продолжится ремонт дороги по новому нацпроекту

В этом году завершится приведение в порядок дороги, соединяющей Киров с населенными пунктами Зимнички, Бережки, Волое, Фоминичи, Новоселки, Малые Зимницы и железнодорожной станцией Пробуждение.
Дмитрий Ивьев
14:01 сегодня
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Фото из архива.
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Работы проведут в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали 17 февраля в правительстве Калужской области.

Ремонт начался в прошлом году. В 2025 году планируется укрепить обочины трассы, установить барьерные ограждения, оборудовать заездные карманы, разворотные и посадочные площадки.

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