В Кировском районе продолжится ремонт дороги по новому нацпроекту
В этом году завершится приведение в порядок дороги, соединяющей Киров с населенными пунктами Зимнички, Бережки, Волое, Фоминичи, Новоселки, Малые Зимницы и железнодорожной станцией Пробуждение.
Работы проведут в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали 17 февраля в правительстве Калужской области.
Ремонт начался в прошлом году. В 2025 году планируется укрепить обочины трассы, установить барьерные ограждения, оборудовать заездные карманы, разворотные и посадочные площадки.