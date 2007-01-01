В Кировском районе продолжится ремонт дороги по новому нацпроекту

Дмитрий Ивьев

В этом году завершится приведение в порядок дороги, соединяющей Киров с населенными пунктами Зимнички, Бережки, Волое, Фоминичи, Новоселки, Малые Зимницы и железнодорожной станцией Пробуждение.

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Фото из архива.

Дмитрий Ивьев 392 Фото из архива. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники