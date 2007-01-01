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Авто и транспорт

Калуга встала в пятничных пробках

Движение существенно затруднено вечером 14 февраля.
Дмитрий Ивьев
16:56 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Пробки образовались на улицах Кирова, Королева, Гагарина, Ленина, Московской, Тульской.

Очевидцы также сообщили о ДТП на Гагаринском мосту и улице Жукова.

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