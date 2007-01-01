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Авто и транспорт

В Калужской области вновь открыли мост через Оку

Дмитрий Ивьев
14:42 сегодня
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Проезд возможен в районе поселка Дугна Ферзиковского района.

В пятницу, 14 февраля, об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

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