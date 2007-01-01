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Авто и транспорт

В Калужской области жалуются на размытую дорогу

Фото опубликовала 14 февраля жительница деревни Коптево Юхновского района.
Дмитрий Ивьев
12:22 сегодня
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- К своим участкам, домам можно попасть только в сухую погоду, - рассказала женщина. - Девять лет жители деревни ведут переписку с администрацией и с губернатором, и с прокуратурой. Одни отписки.

Ситуацию прокомментировали в администрации района:

- Дорога до деревни Коптево грунтовая, в период дождей может наблюдаться коллейность и скопление дождевой воды. В рамках содержания проведем грейдирование и подсыпку проблемных мест до 30 сентября. Приносим свои извинения за ожидание и неудобства.

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