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Авто и транспорт

В Калуге залатали ямы на улице Суворова

Дмитрий Ивьев
12:13 сегодня
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Ремонт проведен вокруг колодцев на проезжей части, сообщили 14 февраля в городской управе.

Ранее автомобилисты сообщали о такой проблеме в районе дома №93/26.

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