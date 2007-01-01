В Калужской области смертность в ДТП снизилась на 34%

В регионе удалось добиться минимального за 55 лет показателя, сообщил 13 февраля по итогам коллегии министерства транспорта губернатор Владислав Шапша.

Он отметил, что за последние шесть лет в порядок привели 1870 километров дорог. Большая часть работ проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С 2025 года действует нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Также губернатор рассказал о сотрудничестве с РЖД и развитии аэропорта «Калуга», где планируется удлинить взлетно-посадочную полосу.