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Авто и транспорт

В Калужской области смертность в ДТП снизилась на 34%

В регионе удалось добиться минимального за 55 лет показателя, сообщил 13 февраля по итогам коллегии министерства транспорта губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
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Он отметил, что за последние шесть лет в порядок привели 1870 километров дорог. Большая часть работ проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С 2025 года действует нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Также губернатор рассказал о сотрудничестве с РЖД и развитии аэропорта «Калуга», где планируется удлинить взлетно-посадочную полосу.

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