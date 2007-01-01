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Авто и транспорт

В Калуге предложили сделать Оку судоходной

О возвращении кораблей на реку 13 февраля говорил на коллегии Минтранса губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
07:56 сегодня
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Наш регион собирается войти в федеральный проект «Речные магистрали». Он предусматривает развитие речных перевозок в Волжско-Камском бассейне.

По его словам, калужане не должны стоять в стороне.

- Мы должны свои предложения подготовить для того, чтобы возобновить судоходство по Оке, - подчеркнул глава региона.

Речь идет о грузовых и пассажирских перевозках.

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