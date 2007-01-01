В Калужской области дети остались без школьного автобуса

Проблемы возникли в Юхновском районе.

- Наш автобус Юхнов – Лунево – Гороховка - Озеро не возит детей в школу с 4 февраля, - рассказала местная жительница. - Говорят, что нет водителя на подмену, а наш, к сожалению, болеет

Эту информацию подтвердили в министерстве образования и науки Калужской области.

- Коллеги из отдела образования Юхновского района планируют возобновить подвоз со следующей недели с помощью автобуса, который автопарк отправит на замену, - прокомментировали в министерстве. - Да, пока родители подвозят детей сами. Школы также готовы организовать дистанционные занятия на время болезни водителя. Это обычная практика в период отсутствия транспорта.