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Авто и транспорт

Улицу Кропоткина перекроют в Калуге

Вечером в четверг, 13 февраля, для автомобилей закроют участок от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.
Дмитрий Ивьев
12:30 сегодня
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Вновь дорогу освободят в 20:00 в субботу, 15 февраля.

В течение двух дней на Кропоткина будут торговать в рамках ярмарки.

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