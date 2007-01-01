Улицу Кропоткина перекроют в Калуге

Дмитрий Ивьев

Вечером в четверг, 13 февраля, для автомобилей закроют участок от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

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Дмитрий Ивьев 280 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники