Учения по ликвидации ДТП прошли в Калужской области
Спасатели тренировались на трассе М3 «Украина» в районе поворота на Жиздру.
По легенде, там столкнулись легковушка и грузовик.
Сотрудники МЧС разрезали машину. Чтобы достать из салона пострадавших.
- Подобные тренировки помогают совершенствовать навыки начальствующего состава пожарно-спасательного гарнизона по управлению силами и средствами в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия при столкновении автомобилей, - прокомментировали в ГУ МЧС по Калужской области.