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Авто и транспорт

Учения по ликвидации ДТП прошли в Калужской области

Спасатели тренировались на трассе М3 «Украина» в районе поворота на Жиздру.
Дмитрий Ивьев
11:03 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По легенде, там столкнулись легковушка и грузовик.

Сотрудники МЧС разрезали машину. Чтобы достать из салона пострадавших.

- Подобные тренировки помогают совершенствовать навыки начальствующего состава пожарно-спасательного гарнизона по управлению силами и средствами в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия при столкновении автомобилей, - прокомментировали в ГУ МЧС по Калужской области.

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