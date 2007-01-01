Учения по ликвидации ДТП прошли в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Спасатели тренировались на трассе М3 «Украина» в районе поворота на Жиздру.

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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 514 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники