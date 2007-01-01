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Авто и транспорт

В Калуге ямы появились на улице Плеханова

Наш читатель сообщил, что выбоины в асфальте образовались недалеко от перекрестка с улицей Комарова.
Дмитрий Ивьев
10:55 сегодня
1 576
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Водители выезжают на встречку, чтобы не попадать в ямы колесами.

О планах по ремонту на этой улице городская управа пока не сообщала.

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