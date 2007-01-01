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Авто и транспорт

На дороги в Калужской области потратили за год 8,3 миллиарда рублей

Статистику утром 13 февраля опубликовала министр финансов региона Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
09:40 сегодня
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- В 2024 году на реализацию программы дорожных работ направлены средства Дорожного фонда Калужской области в сумме 8,3 млрд. рублей, из которых 3,4 млрд. рублей – на мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги», - говорится в комментарии министра.

Деньги пошли на строительство, ремонт и содержание дорог.

Отремонтировано 195,6 километра дорог и 236,6 пог.м искусственных сооружений.

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