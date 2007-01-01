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Новость дня Авто и транспорт

«Машина рассыплется на кусочки»: в Калуге водители бояться улицы Кирова

Автомобилисты продолжают жаловаться на состояние калужского асфальта.
Дмитрий Ивьев
07:09 сегодня
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Теплая зима с постоянными перепадами температуры резко ухудшила состояние дорог.

Улица Кирова – не самый плохой пример, но ездит там много водителей. Поэтому и жалоб приходит тоже много.

- В какой момент машина рассыплется на кусочки, я буду идти и подбирать их по Кирова, - описала наша читательница ощущения от проезда перекрестка Кирова и Ленина.

- Возле Дома быта уже колея глубокая появилась, ещё три года назад надо было ремонтировать! – уверен еще один калужский автомобилист.

Напомним, ранее городская управа признавала наличие проблем с асфальтом на Кирова. Исправить ситуацию может только полноценный ремонт. Но пока в бюджете на 2025 год денег на это нет.

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